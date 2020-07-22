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22.07.2020 10:31
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«Правительство работало круглосуточно». Мишустин рассказал, что Россия справилась с COVID-19 лучше других стран

Премьер-министр России впервые выступил с ежегодным отчётом о работе правительства, в котором отметил эффективное противодействие коронавирусу.

«В начале года мы столкнулись с мощнейшим вызовом. <...> Сейчас можно уверено сказать, Россия справляется с коронавирусной инфекцией лучше многих стран», — заявил 22 июля Михаил Мишустин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, работа властей и общества помогла «избежать коллапса», как это случилось в США, Испании и Италии. «Правительство работало круглосуточно», — отметил премьер, добавив, что «главные герои — это врачи».

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Комментарии (8)

Piter Pen
Что бы не работать круглосуточно - полномочия надо делегировать, а не стягивать все на себя, ресурсы и принятия решений.
А что бы на местах принимали решения - не надо в регионы руководителей тряпок делегировать и протаскивать на выборах, потому что так удобно федеральному центру.
NikiMagnusson
справляется ?
это как?
по + 5к в день ?
В Европейском регионе пик давно прошёл, прошло плато, и явный спад , а у нас в некоторых регионах наблюдается рост...
SamFox
я не хочу чиновников - пенсионеров. у них поголовно деменция.
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