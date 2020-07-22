«Правительство работало круглосуточно». Мишустин рассказал, что Россия справилась с COVID-19 лучше других стран

Премьер-министр России впервые выступил с ежегодным отчётом о работе правительства, в котором отметил эффективное противодействие коронавирусу.



«В начале года мы столкнулись с мощнейшим вызовом. <...> Сейчас можно уверено сказать, Россия справляется с коронавирусной инфекцией лучше многих стран», — заявил 22 июля Михаил Мишустин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, работа властей и общества помогла «избежать коллапса», как это случилось в США, Испании и Италии. «Правительство работало круглосуточно», — отметил премьер, добавив, что «главные герои — это врачи».