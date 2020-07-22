«У нас есть результат — все живы». Зеленский объяснил, почему он решил пойти на переговоры с террористом в Луцке
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что принял решение пойти на переговоры с террористом Максимом Кривошом в Луцке, чтобы не допустить человеческих жертв. Об этом 22 июля сообщает «Интерфакс-Украина».
Зеленский рассказал, что в течение первых девяти часов переговоры с захватившим автобус с заложниками пытались вести «все, от психологов до переговорщиков», но он в ответ только хотел выполнения своих требований и угрожал начать убивать.
«Было предложение сделать спецоперацию, которая неизвестно бы чем закончилась. То есть был бы штурм, быстрый, я уверен, что он был бы результативным. Но всегда есть опасность, что могут погибнуть люди», — отметил Зеленский.
Его разговор с террористом по телефону продолжался около 7–10 минут — им удалось договориться, что Кривош отпустит трех человек, после чего Зеленский запишет видео с призывом смотреть фильм «Земляне». «А после того, как видео выйдет в соцсетях, — он через полчаса отпускает всех людей. Приблизительно так и произошло — через 30–40 минут он отпустил всех заложников», — пояснил президент Украины.
Зеленский заявил, что считает, что если есть шанс обойтись без штурма, то с такими принципами он «живет, жил и будет жить».
«Как говорится, стать президентом и остаться человеком. У нас есть результат — все живы. Мы не боремся за рейтинги, мы боремся за жизнь. И для меня это — самая главная ценность», — подытожил президент.
Отметим, МВД Украины предъявило Максиму Кривошу обвинения в терроризме, захвате заложников и незаконном хранении оружия.
Напомним, захват заложников в Луцке произошел утром 21 июля.Захватчиком оказался гражданин Украины — уроженец России Максим Кривош (в соцсетях себя называет Плохим). Он 10 лет провел в исправительных учреждениях за совершение ряда тяжких преступлений, среди которых разбой, мошенничество, вымогательство, бандитизм и другие.
Всех заложников в Луцке удалось освободить после того, как Зеленский выполнил требования террориста и записал видео с призывом смотреть фильм «Земляне». Пострадавших нет. Захватчик в итоге сам сдался полицейским. После этого Зеленский немедленно удалил видео из соцсетей.