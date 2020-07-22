«У нас есть результат — все живы». Зеленский объяснил, почему он решил пойти на переговоры с террористом в Луцке

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что принял решение пойти на переговоры с террористом Максимом Кривошом в Луцке, чтобы не допустить человеческих жертв. Об этом 22 июля сообщает «Интерфакс-Украина».



Зеленский рассказал, что в течение первых девяти часов переговоры с захватившим автобус с заложниками пытались вести «все, от психологов до переговорщиков», но он в ответ только хотел выполнения своих требований и угрожал начать убивать.



«Было предложение сделать спецоперацию, которая неизвестно бы чем закончилась. То есть был бы штурм, быстрый, я уверен, что он был бы результативным. Но всегда есть опасность, что могут погибнуть люди», — отметил Зеленский.

