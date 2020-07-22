На Кибальчича кто-то отправил «Кадиллак» в соседа. Напротив — каршеринг с характерными повреждениями
Снова каршеринг в «народной сводке». В Невском районе Санкт-Петербурга три машины встречали утро 22 июля с новыми «ранами».
На улице Кибальчича каршеринговый автомобиль врезался в стоящий «Кадиллак», а тот — в «Митсубиши», рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Запарковался и, видимо, свалил», — отмечает автор поста.
Среди автомобилистов бытует мнение, что арендованные машины чаще других попадают в ДТП: мол, пользователи ездят не так аккуратно, как на личном транспорте. В ГИБДД статистики аварийности нет, но проблему признают: недавно глава ведомства Михаил Черников предложил запретить нарушителям ПДД пользоваться сервисом.
Каршеринг возобновил работу после «коронавирусного» перерыва в Петербурге в конце июня, ДТП пошли одно за другим начиная с первого дня. В понедельник, 20 июля, случилось как минимум три аварии с участием каршеринговых автомобилей — «Фонтанка» рассказывала о них.