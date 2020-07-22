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22.07.2020 10:12
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На Кибальчича кто-то отправил «Кадиллак» в соседа. Напротив — каршеринг с характерными повреждениями

Снова каршеринг в «народной сводке». В Невском районе Санкт-Петербурга три машины встречали утро 22 июля с новыми «ранами».

На улице Кибальчича каршеринговый автомобиль врезался в стоящий «Кадиллак», а тот — в «Митсубиши», рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Запарковался и, видимо, свалил», — отмечает автор поста.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

Среди автомобилистов бытует мнение, что арендованные машины чаще других попадают в ДТП: мол, пользователи ездят не так аккуратно, как на личном транспорте. В ГИБДД статистики аварийности нет, но проблему признают: недавно глава ведомства Михаил Черников предложил запретить нарушителям ПДД пользоваться сервисом.

Каршеринг возобновил работу после «коронавирусного» перерыва в Петербурге в конце июня, ДТП пошли одно за другим начиная с первого дня. В понедельник, 20 июля, случилось как минимум три аварии с участием каршеринговых автомобилей — «Фонтанка» рассказывала о них.

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Комментарии (2)

Castor Troy
5 из 10 ездят как обмороки, потому что
a.159753123
И здесь черного "американца" обижают...
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