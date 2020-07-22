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22.07.2020 10:05
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Украденное в Петро-Славянке коллекционное оружие нашли в Металлострое вместе с вором

Приезжий из Узбекистана задержан в Петербурге как подозреваемый в краже оружия из офиса утилизаторов на Софийской улице. Украденное сбыть он не смог.

Как сообщает 22 июля ГУ МВД, подозреваемого в краже нашли накануне на Центральной улице в Металлострое. 26-летний иностранец пока находится в изоляторе временного содержания, меру пресечения ему еще не избирали. При нем нашли похищенное в Петро-Славянке оружие.

Как ранее писала «Фонтанка», восемь единиц охолощенного оружия украли из офиса компании, которая занимается утилизацией вторсырья, в конце июня. Пропали пистолет ТТ, снайперская винтовка Мосина, ППШ. По словам замдиректора организации, покупали его для коллекции.

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