В Сосновой Поляне по программе «реновации хрущевок» снесут первую с 2008 года пятиэтажку. Прямой эфир «Фонтанки»
В Сосновой Поляне утром 22 июля начинается демонтаж первой за последние 12 лет хрущевки, которую включили в программу развития застроенных территорий. Путь от принятия соответствующего городского закона до полного расселения хотя бы одного дома занял более дюжины лет. Как будет проходить исторический снос, смотрите в трансляции «Фонтанки».
Расселить удалось здание по адресу: 2-я Комсомольская улица, дом 37, корпус 1.
Программа развития застроенных территорий в Петербурге в 2020 году справила свое двенадцатилетие — соответствующий закон был принят еще в мае 2008 года. За это время ни одна из 24 приговоренных к расселению и сносу хрущевок не пострадала. В июле «строительный» вице-губернатор Николай Линченко, выступая в Заксобрании города, анонсировал расселение первой пятиэтажки.
Напомним, всего в программе числились 25 многоквартирных домов. Реализацию по 22 из них доверили компании «СПб Реновация», которой спустя десять лет пришлось побороться в судах за право пролонгации соглашения с городом. Второму участнику — компании «Воин-В» сделать это не удалось. По итогам 10 лет выполнение программы оценивалось на