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22.07.2020 10:07
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В Сосновой Поляне по программе «реновации хрущевок» снесут первую с 2008 года пятиэтажку. Прямой эфир «Фонтанки»

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

В Сосновой Поляне утром 22 июля начинается демонтаж первой за последние 12 лет хрущевки, которую включили в программу развития застроенных территорий. Путь от принятия соответствующего городского закона до полного расселения хотя бы одного дома занял более дюжины лет. Как будет проходить исторический снос, смотрите в трансляции «Фонтанки».

Расселить удалось здание по адресу: 2-я Комсомольская улица, дом 37, корпус 1.

Программа развития застроенных территорий в Петербурге в 2020 году справила свое двенадцатилетие — соответствующий закон был принят еще в мае 2008 года. За это время ни одна из 24 приговоренных к расселению и сносу хрущевок не пострадала. В июле «строительный» вице-губернатор Николай Линченко, выступая в Заксобрании города, анонсировал расселение первой пятиэтажки.

Напомним, всего в программе числились 25 многоквартирных домов. Реализацию по 22 из них доверили компании «СПб Реновация», которой спустя десять лет пришлось побороться в судах за право пролонгации соглашения с городом. Второму участнику — компании «Воин-В» сделать это не удалось. По итогам 10 лет выполнение программы оценивалось на 3,5 %.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (23)

Fenomen
"Реновация" хрущёвок уровня "Реконструции" СКК.
Den69
Может, все-таки не 22 многоквартирных дома, а 22 квартала?
Я живу в хрущевке с самого рождения. Улица Костюшко. Дом в хорошем состоянии. Недавно сделали ремонт в квартире. Лет 10 назад нам поменяли стояки и отремонтировали крышу.
Тихий район, все утопает в зелени, невысокая этажность. Все, кого ни спрашивал жильцов, и молодые семьи, и пожилых, все довольны и никто не хочет никакой реновации. Потому что заранее знаем, что запихнут в 25этажный человейник к черту на рога типа Шушары или Кудрово.
Поэтому, если поступать более рачительно, то лучше не сносить, а ремонтировать такие дома с установкой мансардной 1 или 2этажной надстройки. Так сделали в свое время на Торжковской, и счастья жильцов было выше крыши.
AP-SPb
Если не набивать в квартиры по три поколения, то хрущевки довольно удобны. Хоть и не без недостатков. Но дело не столько в качестве домов сколько в качестве среды. Пока имеем малонаселенные домики посреди парка. После "реновации" будем иметь 30-ти этажные каменные джунгли с катастрофической плотностью населения, которые через пару десятков лет превратятся в гетто.
В общем случае "реновация" в современном понимании должна быть остановлена. А хрущевки реконструированы. Или перестроены, но с обязательным сохранением этажности, комнатности и плотности населения. Причем за государственный счет. Как минимум для тех семей, которые были заселены в эти квартиры при их строительстве.
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