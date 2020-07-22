Den69 22 Июл 2020 в 11:01 22 Июл 2020 в 11:01

Может, все-таки не 22 многоквартирных дома, а 22 квартала?

Я живу в хрущевке с самого рождения. Улица Костюшко. Дом в хорошем состоянии. Недавно сделали ремонт в квартире. Лет 10 назад нам поменяли стояки и отремонтировали крышу.

Тихий район, все утопает в зелени, невысокая этажность. Все, кого ни спрашивал жильцов, и молодые семьи, и пожилых, все довольны и никто не хочет никакой реновации. Потому что заранее знаем, что запихнут в 25этажный человейник к черту на рога типа Шушары или Кудрово.

Поэтому, если поступать более рачительно, то лучше не сносить, а ремонтировать такие дома с установкой мансардной 1 или 2этажной надстройки. Так сделали в свое время на Торжковской, и счастья жильцов было выше крыши.