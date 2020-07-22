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22.07.2020 09:26
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Число заболевших коронавирусом по всему миру приближается к 15 миллионам

Общее число заразившихся коронавирусом превысило 14,9 миллиона человек в 188 странах мира. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса по состоянию на 22 июля.

По информации проекта, в мире коронавирусом болеют 14 951 347 человек. За сутки число инфицированных увеличилось более чем на 205 тысяч.

Наибольшее количество заболевших в США — более 3,9 миллиона человек. На второй строчке находится Бразилия (2,1 миллиона человек), Индия (1,1 миллион человек) оказалась на третьем месте. Россия (783,3 тысячи) четвертая в списке.

За весь период пандемии скончались 615 754 инфицированных, более 8,4 миллиона человек выздоровели.

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Комментарии (3)

Славик Григорьев
Сколько это процентов к населению планеты? Мизер мизерный)
22ilves
Заболевших или тех, у кого выявили вирус?
NikiMagnusson
Давно уже более 15 млн
https://www.worldometers.info/coronavirus/
По данным сайта Worldometers.info
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