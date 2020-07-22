Число заболевших коронавирусом по всему миру приближается к 15 миллионам

Общее число заразившихся коронавирусом превысило 14,9 миллиона человек в 188 странах мира. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса по состоянию на 22 июля.



По информации проекта, в мире коронавирусом болеют 14 951 347 человек. За сутки число инфицированных увеличилось более чем на 205 тысяч.

Наибольшее количество заболевших в США — более 3,9 миллиона человек. На второй строчке находится Бразилия (2,1 миллиона человек), Индия (1,1 миллион человек) оказалась на третьем месте. Россия (783,3 тысячи) четвертая в списке.