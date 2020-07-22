Соседка нашла порезанных любовников на лавке возле дома в Колпино. Драма закончилась реанимацией и уголовным делом
Ссора влюблённых, о причине которой пока никто из пары не может рассказать, произошла в Колпинском районе Петербурга накануне утром. Строитель пытался убить свою девушку, а потом и себя.
Как стало известно «Фонтанке» 22 июля, в полицию с сообщением о двух окровавленных людях на скамейке возле 62 дома по Загородной улице жительница этого дома обратилась в половине десятого утра. Обоих увезли в реанимацию. Молодые люди жили вместе в том же доме, судя по их соцсетям, в отношениях они минимум с января 2018 года. 28-летний петербуржец канцелярским ножом ударил возлюбленную, которая на 20 лет его старше, в шею и плечо, затем попытался уйти из жизни.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство, меру пресечения пока не избирали, подозреваемый в реанимации.
Судя по странице молодого человека в соцсети, он работает на стройке и любит электронную музыку. В 2013 году его осудили за умышленное причинение вреда здоровью. На странице пострадавшей нет ни одного фото с сожителем.