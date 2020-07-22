Земля за 30 лет потеряла 178 млн гектаров леса. Самая страшная ситуация – не в России
Несмотря на то что лесные массивы занимают треть суши, то есть 4 миллиарда гектаров, ООН бьёт тревогу: их площадь стремительно сокращается.
Как передаёт 22 июля «Газета.Ru» со ссылкой на доклад Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, за последние 30 лет мир обеднел на 178 миллионов гектаров леса, хуже всего дела обстоят в Африке.
В целом по миру за последние годы скорость уничтожения деревьев пошла вниз. «Темпы потери лесов существенно снизились за период 1990-2020 годов из-за сокращения вырубки лесов в некоторых странах», — отмечается в исследовании. Половина лесного покрова Земли (54%) приходится на пять стран: это Россия, Бразилия, Канада, США и Китай.
Быстрее всего леса исчезают в Африке: в 2010-2020 годах ежегодный показатель составил 3,9 миллиона гектаров.
В этом году, напомним, восточную часть России охватили катастрофические лесные пожары. Greenpeace собирает подписи под петицией к правительству с просьбой принять срочные меры по контролю за лесопожарной ситуацией в стране.