Несмотря на то что лесные массивы занимают треть суши, то есть 4 миллиарда гектаров, ООН бьёт тревогу: их площадь стремительно сокращается.

Как передаёт 22 июля «Газета.Ru» со ссылкой на доклад Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, за последние 30 лет мир обеднел на 178 миллионов гектаров леса, хуже всего дела обстоят в Африке.

В целом по миру за последние годы скорость уничтожения деревьев пошла вниз. «Темпы потери лесов существенно снизились за период 1990-2020 годов из-за сокращения вырубки лесов в некоторых странах», — отмечается в исследовании. Половина лесного покрова Земли (54%) приходится на пять стран: это Россия, Бразилия, Канада, США и Китай.