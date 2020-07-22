Администратор паблика «Омбудсмен полиции» признал вину по уголовному делу о распространении порнографии

«После смягчения обвинения с части 3 статьи 242 УК РФ (распространение порнографии в группе лиц с использованием интернета) на часть 1 cтатьи 242 УК РФ (распространение порнографии) мой подзащитный признал вину в том, что пересылал фото в одном из чатов», - рассказал Пашков « Интерфаксу »

Администратор паблика «Омбудсмен полиции» Игорь Худяков признал свою вину по уголовному делу о распространении порнографии после того, как ему смягчили обвинение. Худяков в настоящее время отпущен из следственного изолятора, сообщил 22 июля адвокат Максим Пашков.

Худякова в мае доставили из Вологды в Москву, где Тверской суд заключил его под стражу. По данным полиции, уголовное дело возбудили после заявления женщины, которая просила «привлечь к ответственности лиц, распространивших в социальных сетях ее интимные фотографии». По этому же делу проходит и создатель проекта «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов, который находится под стражей.



В общей сложности, как уточняет «Интерфакс», против Воронцова возбуждено и расследуется семь уголовных дел: два дела о вымогательстве (статья 163 УК РФ), два о распространении порнографии (статья 242 УК РФ) и еще одно дело о клевете (статья 128.1 УК РФ), по которому, как утверждает его защита, вышел срок давности о привлечении к ответственности, а также два новых дела по статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).



По данным полиции, потерпевший по делу о вымогательстве в 2012–2017 годах проходил службу в одном из подразделений столичного ГУ МВД. В октябре 2017 года ему позвонил Воронцов, с которым он был знаком ранее, и потребовал 300 тыс. рублей, угрожая выложить личные фотографии полицейского в общий доступ. Заявитель отказался платить, и дискредитирующие его фотографии были опубликованы в соцсетях.

