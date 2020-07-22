Шамана Габышева, которому не позволили изгнать дьявола из Москвы, выпустили из психбольницы

Якутский шаман Александр Габышев выписан из республиканского психдиспансера. Такое решение приняла врачебная комиссия. Общественники считают, что этому поспособствовал общественный резонанс и огласка в СМИ.



Как сообщает 22 июля «МБХ медиа» со ссылкой на координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова, накануне по просьбе адвоката Габышева была проведена ещё одна психиатрическая экспертиза.



«Все юридические усилия, усилия общественности и СМИ в деле освобождения Александра Габышева возымели свое действие. Без столь широкой огласки в СМИ и общественной поддержки наших усилий, которые предпринимались в суде, лечение могло продолжаться сколько угодно долго, тем более, что судебное решение срока госпитализации не установило», — рассказал Прянишников.

