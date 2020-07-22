Рядом с похоронным бюро в Чикаго из окна машины открыли стрельбу по людям. Пострадали 14 человек
В США неизвестные открыли огонь рядом с похоронным бюро в южной части Чикаго, штат Иллинойс. Стреляли из окна автомобиля.
Инцидент произошел накануне. Ранения получили 14 человек, которых доставили в пять разных больниц, сообщает 22 июля ТАСС со ссылкой на официального представителя полицейского управления.
Уточняется, что нападение произошло во время похорон. Неизвестный открыл стрельбу из черного автомобиля по людям, присутствовавшим на траурной церемонии. После этого последовал ответный огонь. Один подозреваемый задержан, о его мотивах пока не сообщается. Полиция ищет возможных сообщников.
Чикаго входит в число американских городов, где в последнее время участились случаи применения огнестрельного оружия, добавляет РИА Новости. В минувший понедельник, 20 июля, от этого пострадали 25 человек, четверо из них скончались. На минувших выходных в городе от пуль пострадали 63 человека, из них не менее 12 были убиты. Согласно данным полиции города, по сравнению с прошлым аналогичным периодом число применения огнестрельного оружия выросло в этом году на 46%.