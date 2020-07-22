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22.07.2020 07:45
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Вместо каршеринга: угонщика ВАЗа из Петербурга остановил забор, полиция настигла его в малиннике

Инспекторы ДПС ОГИБДД по Калининскому району Санкт-Петербурга минувшей ночью ловили угонщика.

Как сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте», 22 июля около 3:15 на улице Руставели, 69, водитель ВАЗ-2115 не остановился по требованию инспекторов. Началась погоня. В Мурино на Центральной улице, 52, автомобиль влетел в забор, но водитель решил ещё побегать по огородам. Поймали его на Кооперативной улице, 11, в малиннике. Мужчине 24 года, он иностранец (гражданин одной из республик, входивших в СССР).

Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb

«Ладу» он угнал с проспекта Энергетиков (Красногвардейский район). По его словам, надо было ехать домой, хотел взять каршеринг, но приложение не работало. Вот и решил воспользоваться чужим ВАЗом, не смутившись тем, что в салоне стоит детское кресло.

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Комментарии (3)

prosto262130721
Чем детское кресло могло смутить угонщика? Вот если бы на месте детского кресла питбуль сидел, тогда смущение могло бы возникнуть.
5799161
Так и пишите - черножопый!
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