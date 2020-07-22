Теперь нужны не только зонтики, но и куртки: в Петербурге резко похолодало
В Санкт-Петербурге резко похолодало, сразу на 5 градусов. На погоду влияет зона низкого давления: сухих и ясных дней пока не предвидится.
Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 22 июля в Петербурге ожидаются кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Ветер умеренный западный и северо-западный, местами порывы до сильного. Атмосферное давление, которое вчера оказалось самым низким за несколько лет, продолжит понижаться. Температура воздуха ночью плюс 15-17 градусов, днём 18-20.
Это вообще-то нормальная для 22 июля температура, отмечает «Яндекс». Обычно в эти сутки она колеблется в пределах от 13 до 24 градусов. За последние 57 лет погодных наблюдений самое холодное 22 июля имело место в 1964 году, когда было всего плюс 4, а самое тёплое – в 2010 году, с максимальной дневной температурой плюс 31 градус.
Завтра, 23 июля, синоптики обещают 16-18 градусов, а ночью 24 июля – и вовсе до плюс 9 в окрестностях Петербурга.