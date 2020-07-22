В Санкт-Петербурге резко похолодало, сразу на 5 градусов. На погоду влияет зона низкого давления: сухих и ясных дней пока не предвидится.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 22 июля в Петербурге ожидаются кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Ветер умеренный западный и северо-западный, местами порывы до сильного. Атмосферное давление, которое вчера оказалось самым низким за несколько лет, продолжит понижаться. Температура воздуха ночью плюс 15-17 градусов, днём 18-20.