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22.07.2020 07:02
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Печать

В России впервые успешно испытали авиационный двигатель, созданный с помощью 3D-печати

Россия впервые провела успешное летное испытание авиационного двигателя, изготовленного методом 3D-печати. Производство запланировано на 2021-2022 годы,

«В Татарстане на базе авиационного центра "Казанбаш" впервые в России прошли летные испытания газотурбинного двигателя МГТД-20, изготовленного методом 3D-печати. Эта силовая установка имеет тягу 22 кгс (килограмм-сила)», - рассказали 22 июля РИА Новости в Фонде перспективных исследований (ФПИ).

В прошлом декабре ФПИ сообщал об успешных стендовых испытаниях малоразмерных газотурбинных авиадвигателей, изготовленных с помощью 3D-печати.

В ФПИ пояснили, что в качестве летающей лаборатории для испытаний нового двигателя использовался легкий беспилотный летательный аппарат А30 разработки АО НПО «ОКБ им. М.П. Симонова». Размах крыла беспилотника составляет 3 метра, взлетная масса - 40 килограммов с учетом массы полезной нагрузки до 10 килограммов.

«Во время первого испытательного полета аппарат по заданной программе прошел в режиме автопилота по точкам маршрута на высоте до 170 метров, достигнув максимальной путевой скорости в 154 километра в час, после чего совершил успешную посадку. Максимальные обороты двигателя составили 101600 оборотов в минуту, рабочие - 58000 оборотов в минуту», - сообщили в фонде.

Уточняется, что время изготовления основных элементов двигателей благодаря новой технологии удалось сократить в 20 раз при более чем двукратном снижении стоимости их производства.

Также была испытана линейка перспективных малоразмерных газотурбинных двигателей в классе тяг 10, 20, 125 и 150 кгс. Начало серийного производства силовых установок запланировано на 2021-2022 годы с учетом завершения стадии опытно-конструкторских работ в интересах государственного оборонного заказа.

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Комментарии (1)

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Всем конструкторам и толковым инженерам далеко за 70. На 3D принЬтере и самолет напечатают.
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