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22.07.2020 01:07
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На Поклонногорской тушат частный дом. Горят крыша и часть первого этажа

Частный дом загорелся у Поклонногорского путепровода в Приморском районе Петербурга в ночь на 22 июля. Фотографии полыхающего строения очевидцы публикуют в соцсетях.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании на пульт дежурного поступил с Поклонногорской улицы, 37, немногим позже полуночи. Горит одноэтажный дом с мансардой, пламя охватило крышу и распространилось по первому этажу на площади в 30 квадратных метров.

С огнём борются четыре пожарных расчёта. Информация о проживающих в доме уточняется.

© Фонтанка.Ру

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