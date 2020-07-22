На Поклонногорской тушат частный дом. Горят крыша и часть первого этажа
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С огнём борются четыре пожарных расчёта. Информация о проживающих в доме уточняется.
Частный дом загорелся у Поклонногорского путепровода в Приморском районе Петербурга в ночь на 22 июля. Фотографии полыхающего строения очевидцы публикуют в соцсетях.
Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании на пульт дежурного поступил с Поклонногорской улицы, 37, немногим позже полуночи. Горит одноэтажный дом с мансардой, пламя охватило крышу и распространилось по первому этажу на площади в 30 квадратных метров.
С огнём борются четыре пожарных расчёта. Информация о проживающих в доме уточняется.