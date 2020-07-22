Петербургский активист Павел Чупрунов отправился на повторную экскурсию в полицию после голосования по поправкам в Конституцию. Во время плебисцита он напугал избирательную комиссию отсутствием теста на COVID-19.



О путешествии в 34-й отдел Чупрунов сообщил в Facebook в ночь на 22 июля. Он пишет, что сотрудник полиции остановил его рядом с домом около одиннадцати часов вечера и пригласил в отдел для дачи объяснения по 1 июля.