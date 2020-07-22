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22.07.2020 00:18
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В Петербурге члена избирательной комиссии второй раз увезли в полицию после несданного теста на коронавирус

Петербургский активист Павел Чупрунов отправился на повторную экскурсию в полицию после голосования по поправкам в Конституцию. Во время плебисцита он напугал избирательную комиссию отсутствием теста на COVID-19.

О путешествии в 34-й отдел Чупрунов сообщил в Facebook в ночь на 22 июля. Он пишет, что сотрудник полиции остановил его рядом с домом около одиннадцати часов вечера и пригласил в отдел для дачи объяснения по 1 июля.

В итоговый день голосования Чупрунов как член избирательной комиссии с правом решающего голоса не смог попасть на участок №1802. Его не допустили к работе по решению председателя комиссии Коваленко как потенциально небезопасного — Чупрунов не предоставил отрицательный результат теста на коронавирус. В результате с Новосибирской он уехал в сопровождении полиции и получил протокол о неповиновении законному распоряжению.

«Не хочу ещё одну 19.3, поэтому пошёл с сотрудником в автомобиль», - рассказал Чупрунов в прямой трансляции из автозака. После полуночи его пригласили в отдел.

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