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22.07.2020 00:43
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Жена Семака: Мой муж половину заработка отдает больным и малоимущим

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак тратит существенную часть своей зарплаты на благотворительность. Об этом во вторник, 21 июля, написала в своем инстаграме его жена Анна Семак.

«Мой муж — невероятно талантливый человек, работает практически без выходных. Половину заработка жертвует больным и малоимущим. Побольше бы таких людей. Аминь», — написала Анна Семак.

Фото: скриншот сторис Анны Семак

1 июня Семак подписал новый контракт с «Зенитом» на два года с возможностью продления еще на один. По неофициальным данным, его зарплата составляет 2 млн евро в год. Под руководством Семака «Зенит» второй год подряд становится чемпионом России. Он воспитывает восьмерых детей.

Анна Семак в мае опубликовала книгу «Пропашка. Сказка для детей». Для нее это уже вторая книга. Ранее она написала «Близость как способ полюбить себя и жизнь. The secret garden». Рецензию на нее читайте на «Фонтанке».

Фото: скриншот сторис Анны Семак

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Комментарии (1)

Погонщик скрепоносцев
А что малоимущим мешает быть имущими?
Лень?
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