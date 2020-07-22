Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак тратит существенную часть своей зарплаты на благотворительность. Об этом во вторник, 21 июля, написала в своем инстаграме его жена Анна Семак.



«Мой муж — невероятно талантливый человек, работает практически без выходных. Половину заработка жертвует больным и малоимущим. Побольше бы таких людей. Аминь», — написала Анна Семак.