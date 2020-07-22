Жена Семака: Мой муж половину заработка отдает больным и малоимущим
Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак тратит существенную часть своей зарплаты на благотворительность. Об этом во вторник, 21 июля, написала в своем инстаграме его жена Анна Семак.
«Мой муж — невероятно талантливый человек, работает практически без выходных. Половину заработка жертвует больным и малоимущим. Побольше бы таких людей. Аминь», — написала Анна Семак.
1 июня Семак подписал новый контракт с «Зенитом» на два года с возможностью продления еще на один. По неофициальным данным, его зарплата составляет 2 млн евро в год. Под руководством Семака «Зенит» второй год подряд становится чемпионом России. Он воспитывает восьмерых детей.
Анна Семак в мае опубликовала книгу «Пропашка. Сказка для детей». Для нее это уже вторая книга. Ранее она написала «Близость как способ полюбить себя и жизнь. The secret garden». Рецензию на нее читайте на «Фонтанке».