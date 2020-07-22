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22.07.2020 00:11
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Учёные раскрыли секрет мумии «кричащей женщины»

Египтологи Захи Хавасс и Сахар Салим исследовали мумию «кричащей женщины» из погребального комплекса в Дейр эль-Бахри и раскрыли её секрет — на основе полученных данных предположили причины необычной для мумии гримасы.

Это была особа царской фамилии, умершая 3 тысячи лет назад в возрасте 60 с лишним лет. В XXI веке ей сделали компьютерную томографию, и выяснилось, что она страдала от нескольких серьёзных заболеваний. Как пишет 21 июля «Газета.Ru» со ссылкой на Ahram Online, КТ позволила предположить, что женщина скончалась в результате сердечного приступа, вызванного атеросклерозом коронарных сосудов. Перед смертью она испытала сильную боль, её лицо исказилось, а рот раскрылся, как будто от ужаса. По мнению Хавасса, женщину обнаружили через несколько часов после смерти, к тому моменту она окоченела.

Судя по всему, при бальзамировании жрецы сохранили позу и выражение лица женщины: её голова повёрнута вправо, ноги скрещены. Обычно же древние египтяне хоронили своих покойников с закрытым ртом и выпрямленным телом.

Мумия принцессы была найдена в конце XIX века в крупном захоронении среди сорока мумий членов царской династии. Они были тщательно спрятаны, благодаря чему не достались расхитителям гробниц.

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