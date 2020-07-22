Дороги, которые изменят Пушкинский район

Увы, в этом году некоторые дорожные объекты в Петербурге будут «заморожены», но строительство наиболее важных трасс все-таки продолжается. Среди них — магистрали Пушкинского района, в том числе, дороги на Царскосельских холмах.



Южное направление: стройка по этапам



Одни из самых масштабных дорожных проектов, которые сейчас реализуются в Пушкинском районе — Южная широтная магистраль и Южно-Волхонская дорога. Южная магистраль соединит Волхонское с Московским и Петрозаводским шоссе в Металлострое. Четырехполосная Южно-Волхонская дорога должна связать Волхонское и Петербургское шоссе недалеко от конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» и строящихся рядом малоэтажных жилых комплексов «Образцовые кварталы».



В декабре 2019 года начались работы на первом этапе строительства участка Южной магистрали от Волхонского шоссе до Соколиной улицы и Сарицкой улицы от Соколиной улицы до Петербургского шоссе. Эта стройка стала первым этапом Южно-Волхонской дороги. Завершить работы на первом этапе планируется до конца 2020 года.



Также до конца года должно открыться движение по третьему этапу Южно-Волхонской дороги протяженностью 1,2 км от примыкания к Волхонскому шоссе до продолжения Ленинградского шоссе. Городские власти добавили на строительство третьего этапа Южно-Волхонской дороги больше 400 миллионов рублей в рамках адресно-инвестиционной программы 2020 года. Первый и третий этап дороги и строятся, и будут вводиться одновременно.



— Южно-Волхонская дорога значительно улучшит транспортную доступность комплексного проекта «На Царскосельских холмах», — говорит начальник управления перспективного развития и сопровождения проектов ООО «Центр Развития» Галина Пилипенко. — Выбор маршрутов до Петербурга для жителей станет еще больше. В рамках второго этапа строительства дороги запланировано устройство развязки с примыканием улицы Сарицкой к Петербургскому шоссе, дополнительно к уже имеющемуся примыканию улицы Кокколевской. В первую очередь, это обеспечит удобство жителям жилых комплексов «Образцовые кварталы». Строительство этих объектов ведётся за счет регионального и федерального бюджетов.



Железнодорожная доступность



В планах АО «РЖД» на ветке Луга — Балтийская открыть новую железнодорожную станцию с остановочным павильоном. Она разместиться на территории Царскосельских холмов в непосредственной близости от «Образцовых кварталов». После её открытия новосёлы смогут за полчаса добираться до Балтийского вокзала и станции метро «Балтийская».



— Активно идут работы по проектированию станции, уже получено согласование от городского комитета по охране памятников. Предварительный срок окончания строительства — 2021 год, — продолжает Галина Пилипенко. — Этот проект активно реализуют, чтобы обеспечивать транспортную доступность «Экспофорума». Тем более, планы по запуску в ближайшее время легкорельсового трамвая к конгрессно-выставочному центру, отложены.