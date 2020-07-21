В сериалах «Очень странные дела» и «Мандалорец» увидели опасность для личных данных россиян

С января прошлого года мошенники более 22 тысяч раз пытались монетизировать любовь россиян к сериалам Netflix и Disney+. Под видом новинок пользователям подселяли троянцев и шпионские программы, способные красть фотографии и пароли.



Как сообщает «Лаборатория Касперского» 21 июля, чаще всего заразить устройства вредоносными файлами пытались, используя в качестве приманки сериалы «Очень странные дела», «Ведьмак», «Половое воспитание», «Оранжевый — хит сезона».



Бесспорным лидером стал «Мандалорец» от Disney+. Хакеры прикрывались им более 5,8 тысячи раз, из них 1 614 — успешно. Кроме того, нежелательный софт мимикрировал под сервисы и онлайн-кинотеатры, популярные исключительно в России: КиноПоиск HD, Okko, IVI. Всего с января 2019-го по апрель этого года эксперты насчитали более 22 тысяч покушений на безопасность устройств.

