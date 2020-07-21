Шведское агентство здравоохранения заявило, что иммунитет к коронавирусу сохраняется минимум на полгода. И антитела для него необязательны

Иммунитет к коронавирусу после того, как человек перенес заболевание, сохраняет как минимум на полгода. Об этом заявили в шведском агентстве здравоохранения, пишет 21 июля Forbes.



По мнению шведских специалистов, для людей, перенесших заболевание, крайне низок риск повторного заражения. Причем некую форму иммуного ответа якобы приобретают даже те, у кого в крови нет достаточного количества антител.



«Мы не наблюдаем случаев, когда люди заболевают COVID-19 во второй раз. Следовательно, мы предполагаем, что если вы заразились коронавирусом, у вас есть иммунитет, даже если антитела не формируются», - заявил главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл.

