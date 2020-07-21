Шведское агентство здравоохранения заявило, что иммунитет к коронавирусу сохраняется минимум на полгода. И антитела для него необязательны
Иммунитет к коронавирусу после того, как человек перенес заболевание, сохраняет как минимум на полгода. Об этом заявили в шведском агентстве здравоохранения, пишет 21 июля Forbes.
По мнению шведских специалистов, для людей, перенесших заболевание, крайне низок риск повторного заражения. Причем некую форму иммуного ответа якобы приобретают даже те, у кого в крови нет достаточного количества антител.
«Мы не наблюдаем случаев, когда люди заболевают COVID-19 во второй раз. Следовательно, мы предполагаем, что если вы заразились коронавирусом, у вас есть иммунитет, даже если антитела не формируются», - заявил главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл.
В сообщении шведского агентства уточняетсчя, что у некоторых людей после заболевания в организме формируются Т-клетки, которые способны находить и уничтожать зараженные клетки, предотвращая развитие болезни. Таким образом, коллективный иммунитет может быть значительно выше, чем показывают тесты на антитела. Согласно исследованию Каролинского института в Швеции, людей с Т-клетками примерно в два раза больше, чем тех, у кого сформировались антитела.
Напомним, Швеция является одной из тех стран, которые не стали вводить никаких серьезных ограничений из-за пандемии коронавируса (в Европе так поступила, помимо Швеции, только Белоруссия). Ставку шведские власти делали на развитие коллективного иммунитета, однако пока уровень смертности в стране является самым высоким из всех скандинавских стран.