В Харькове задержали возможного сообщника террориста Максима Кривоша, захватившего в Луцке заложников. Как сообщает 21 июля местное издание Newsroom, в ходе обыска у него нашли целый арсенал оружия.



У 43-летнего мужчины изъяли гранаты Ф-1 и РГД, пистолеты ТТ с глушителем и патроны. О задержании возможного сообщника террориста ранее заявил глава МВД Украины Арсен Аваков. По предварительной версии, Кривош отправил подельнику почтовую посылку — именно так на мужчину вышли правоохранительные органы.