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21.07.2020 23:17
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У задержанного в Харькове возможного подельника луцкого террориста нашли арсенал оружия

В Харькове задержали возможного сообщника террориста Максима Кривоша, захватившего в Луцке заложников. Как сообщает 21 июля местное издание Newsroom, в ходе обыска у него нашли целый арсенал оружия.

У 43-летнего мужчины изъяли гранаты Ф-1 и РГД, пистолеты ТТ с глушителем и патроны. О задержании возможного сообщника террориста ранее заявил глава МВД Украины Арсен Аваков. По предварительной версии, Кривош отправил подельнику почтовую посылку — именно так на мужчину вышли правоохранительные органы.

Напомним, всех заложников в Луцке удалось освободить, пострадавших нет. Захватчик в итоге сам сдался полицейским.

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