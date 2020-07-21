У задержанного в Харькове возможного подельника луцкого террориста нашли арсенал оружия
В Харькове задержали возможного сообщника террориста Максима Кривоша, захватившего в Луцке заложников. Как сообщает 21 июля местное издание Newsroom, в ходе обыска у него нашли целый арсенал оружия.
У 43-летнего мужчины изъяли гранаты Ф-1 и РГД, пистолеты ТТ с глушителем и патроны. О задержании возможного сообщника террориста ранее заявил глава МВД Украины Арсен Аваков. По предварительной версии, Кривош отправил подельнику почтовую посылку — именно так на мужчину вышли правоохранительные органы.
В Харькове задержали возможного подельника луцкого террориста, дома у него нашли арсенал оружия #новостиhttps://t.co/0TjrxyqOk8— NewsRoom Kharkiv (@newsroom_kh) July 21, 2020
Напомним, всех заложников в Луцке удалось освободить, пострадавших нет. Захватчик в итоге сам сдался полицейским.