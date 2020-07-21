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21.07.2020 23:10
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В Москве за сутки от коронавируса умерли 19 человек. Уровень смертности в столице не меняется

За последние сутки в Москве скончались еще 19 пациентов с коронавирусом. Об этом 21 июля сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Общее количество жертв COVID-19 в столице достигло 4350 человек. Отметим, накануне сообщалось о гибели 17 пациентов — уровень смертности остается прежним.

Напомним, по данным на утро 21 июля, всего в России жертвами коронавируса стали 12580 человек, из них 1834 — в Петербурге.

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Комментарии (2)

NikiMagnusson
Ссылка на статистику https://datalens.yandex/cuqvlhq5yu488?56667170-2453-459b-a0ae-635d2e7fcfd2=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
NikiMagnusson
Не меняется уровень смертности?
https://datalens.yandex/7o7is1q6ikh23?tab=X1&utm_source=cbmain&state=23286353594
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