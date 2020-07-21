В Москве за сутки от коронавируса умерли 19 человек. Уровень смертности в столице не меняется

За последние сутки в Москве скончались еще 19 пациентов с коронавирусом. Об этом 21 июля сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



Общее количество жертв COVID-19 в столице достигло 4350 человек. Отметим, накануне сообщалось о гибели 17 пациентов — уровень смертности остается прежним.



Напомним, по данным на утро 21 июля, всего в России жертвами коронавируса стали 12580 человек, из них 1834 — в Петербурге.

