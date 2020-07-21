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21.07.2020 23:27
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ГИБДД рассказала сыну экс-чиновника Выборгского района, где искать дерзко припаркованный «Ягуар». Автомобиль вернут с нагрузкой

Серый Jaguar F-Pace, который застукали в кронштадтском Петровском парке, эвакуировали, так и не дождавшись хозяина. Об этом «Фонтанке» 21 июля сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и области.

Как уточнили в ведомстве, забирать кроссовер владельцу предстоит со штрафстоянки, куда автомобиль увезли за нарушение ПДД. Втолковать правила парковки дорожная полиция рассчитывает в рамках административного дела. Вместе с машиной водителя ждёт протокол по статье 12.19 КоАП РФ, а в перспективе — штраф в размере трёх тысяч рублей.

По данным «Фонтанки», «Ягуар» 2018 года выпуска, который во вторник отвлёк службы в Кронштадте от подготовки к Дню ВМФ и встрече Владимира Путина, зарегистрирован на 27-летнего петербуржца по фамилии Ржевский. Его отец раньше занимался вопросами землепользования в администрации Выборгского района города.

© Фонтанка.Ру

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