ГИБДД рассказала сыну экс-чиновника Выборгского района, где искать дерзко припаркованный «Ягуар». Автомобиль вернут с нагрузкой

Серый Jaguar F-Pace, который застукали в кронштадтском Петровском парке, эвакуировали, так и не дождавшись хозяина. Об этом «Фонтанке» 21 июля сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и области.



Как уточнили в ведомстве, забирать кроссовер владельцу предстоит со штрафстоянки, куда автомобиль увезли за нарушение ПДД. Втолковать правила парковки дорожная полиция рассчитывает в рамках административного дела. Вместе с машиной водителя ждёт протокол по статье 12.19 КоАП РФ, а в перспективе — штраф в размере трёх тысяч рублей.

