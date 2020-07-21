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21.07.2020 23:01
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Минобороны Армении: Азербайджанские военные атаковали боевой пост на границе, есть потери

Спецподразделения вооруженных сил Азербайджана атаковали позицию «Анвах» («Бесстрашный») на армяно-азербайджанской границе. Об этом 21 июля вечером сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

«Подразделения армянских ВС отбили атаку противника, нанеся ему значительные потери. По предварительным данным, спецназ противника, помимо потерь, имеет и оставшихся в ловушке военнослужащих. У армянской стороны потерь нет», - написала она.

Боевые столкновения на границе Армении и Азербайджана продолжаются с 12 июня в Товузском и Тавушском районах, граничащих также с Грузией. Они находятся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. Стороны перекладывают вину за артобстрелы друг на друга. Азербайджан заявил об 11 погибших военных, включая генерала. Армения предоставила данные о гибели двух офицеров и пяти солдат.

МИД России 13 июля выразил серьезную озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвал противоборствующие стороны к сдержанности. Организация Договора о коллективной безопасности созвала экстренное заседание.

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