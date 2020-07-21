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21.07.2020 22:26
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Глава МВД Украины заявил, что у террориста в Луцке были сообщники. Одного из них задержали в Харькове

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что у террориста Максима Кривоша, захватившего заложников в Луцке, были сообщники. Об этом 21 июля сообщает Страна.ua.

По словам Авакова, несколько предполагаемых сообщников задержаны, один из них — в Харькове. Замглавы офиса президента страны Кирилл Тимошенко уточнил, что Владимиру Зеленскому удалось договориться об освобождении заложников на следующих условиях: он публикует видео с призывом смотреть фильм «Земляне», после чего людей отпускают. Зеленский и правда опубликовал запись, которую требовал террорист, после чего отпустили троих человек. Замначальника Нацполиции Коваль уточнил, что и штурма по сути не было — когда спецназ приблизился к автобусу, террорист сдался сам — вышел и лег на землю. Напомним, в итоге удалось освободить всех 13 заложников, пострадавших нет. Видеозапись с обращением Зеленский стер немедленно после того, как террорист был задержан.

Напомним, захват заложников в Луцке произошел утром 21 июля. По информации украинского МВД, захватчиком является гражданин Украины — уроженец России Максим Кривош (в соцсетях себя называет Плохим). Он 10 лет провел в исправительных учреждениях за совершение ряда тяжких преступлений, среди которых разбой, мошенничество, вымогательство, бандитизм и другие.

Следователи СБУ по факту захвата заложников возбудили уголовное дело по статье «террористический акт».

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