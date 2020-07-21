Заложники в Луцке освобождены, захватчик задержан. Глава МВД Украины опубликовал видео освобождения
Все заложники, захваченные в украинском Луцке, освобождены. Террорист, 44-летний Максим Кривош (сам называет себя Плохим), задержан. Об этом 21 июля сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков. Он опубликовал видео, как заложники покидают автобус.
Всё pic.twitter.com/p75Nf2WhAg— Arsen Avakov (@AvakovArsen) July 21, 2020
Никто из 13-ти заложников не пострадал, подчеркнули в СБУ. Напомним, ранее террорист согласился отпустить трех человек после того, как президент Владимир Зеленский опубликовал по его требованию призыв всем смотреть фильм «Земляне». На данный момент видео из аккаунта Зеленского в Facebook уже удалено.
Луцк. Все целы! pic.twitter.com/ivB4u6sQEH— Arsen Avakov (@AvakovArsen) July 21, 2020
Напомним, захват заложников в Луцке произошел утром 21 июля. По информации украинского МВД, захватчиком является гражданин Украины — уроженец России Максим Кривош (в соцсетях себя называет Плохим). Он 10 лет провел в исправительных учреждениях за совершение ряда тяжких преступлений, среди которых разбой, мошенничество, вымогательство, бандитизм и другие.
Следователи СБУ по факту захвата заложников возбудили уголовное дело по статье «террористический акт».