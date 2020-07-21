FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +16
70.97р81.25р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
21.07.2020 21:51
13
Печать

Заложники в Луцке освобождены, захватчик задержан. Глава МВД Украины опубликовал видео освобождения

Все заложники, захваченные в украинском Луцке, освобождены. Террорист, 44-летний Максим Кривош (сам называет себя Плохим), задержан. Об этом 21 июля сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков. Он опубликовал видео, как заложники покидают автобус.

Никто из 13-ти заложников не пострадал, подчеркнули в СБУ. Напомним, ранее террорист согласился отпустить трех человек после того, как президент Владимир Зеленский опубликовал по его требованию призыв всем смотреть фильм «Земляне». На данный момент видео из аккаунта Зеленского в Facebook уже удалено.

Напомним, захват заложников в Луцке произошел утром 21 июля. По информации украинского МВД, захватчиком является гражданин Украины — уроженец России Максим Кривош (в соцсетях себя называет Плохим). Он 10 лет провел в исправительных учреждениях за совершение ряда тяжких преступлений, среди которых разбой, мошенничество, вымогательство, бандитизм и другие.

Следователи СБУ по факту захвата заложников возбудили уголовное дело по статье «террористический акт».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (13)

260928241
Ну вот , могут ведь, если захотят , а то с "Минском" все тормозят и тормозят .
_Igor_
Цитата: "Все заложники, захваченные в украинском Луцке, освобождены. ... Людей в автобусе удерживают уже около десяти часов" (конец цитаты).
Дорогая редакция, их освободили и снова взяли в заложники?
Policeman
1. Пне пофигу на "что там у них"
2. У меня Матвиенко отобрали гараж на Кубинской. У меня теперь там стоит свая ЗСД по которой ездят иномарки за дэнги. Вопрос. Где мои деньги, Валя ?!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний