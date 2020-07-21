Глава МВД Франции окончательно отмёл версию поджога одной из крупнейших готических церквей страны

Пожар в соборе Святых Петра и Павла в городе Нанте начался не по чьему-то злому умыслу. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен 21 июля заявил, что возгорание имело случайный характер.



«На данный момент ничто не указывает на то, что пожар в соборе в Нанте начался в результате намеренного преступного поджога. Ведется расследование, и окончательное решение будет вынесено прокурором Французской Республики», - цитирует министра ТАСС.

Задержанный мужчина-мигрант, который, будучи волонтёром, отвечал за запирание собора, отпущен на свободу, обвинения против него не выдвигались, добавил Дарманен.