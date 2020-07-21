Глава МВД Франции окончательно отмёл версию поджога одной из крупнейших готических церквей страны
Пожар в соборе Святых Петра и Павла в городе Нанте начался не по чьему-то злому умыслу. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен 21 июля заявил, что возгорание имело случайный характер.
«На данный момент ничто не указывает на то, что пожар в соборе в Нанте начался в результате намеренного преступного поджога. Ведется расследование, и окончательное решение будет вынесено прокурором Французской Республики», - цитирует министра ТАСС.
Задержанный мужчина-мигрант, который, будучи волонтёром, отвечал за запирание собора, отпущен на свободу, обвинения против него не выдвигались, добавил Дарманен.
«Вполне вероятно, что то, что произошло в Нанте, имеет случайный характер», - заключил глава МВД.
При этом министр напомнил, что во Франции в последнее время участились антирелигиозные акты в отношении разных конфессий.
Собор святых Петра и Павла в Нанте, строительство которого началось в XV веке и продолжалось 457 лет — одна из крупнейших готических церквей во Франции.
Пожар начался около 8 часов утра по местному времени накануне, 18 июля. Огонь полностью уничтожил орган XVII века. Также пострадали витражи. Епархия Нанта показала обгоревший собор.