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21.07.2020 21:30
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Глава МВД Франции окончательно отмёл версию поджога одной из крупнейших готических церквей страны

Пожар в соборе Святых Петра и Павла в городе Нанте начался не по чьему-то злому умыслу. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен 21 июля заявил, что возгорание имело случайный характер.

«На данный момент ничто не указывает на то, что пожар в соборе в Нанте начался в результате намеренного преступного поджога. Ведется расследование, и окончательное решение будет вынесено прокурором Французской Республики», - цитирует министра ТАСС.

Задержанный мужчина-мигрант, который, будучи волонтёром, отвечал за запирание собора, отпущен на свободу, обвинения против него не выдвигались, добавил Дарманен.

«Вполне вероятно, что то, что произошло в Нанте, имеет случайный характер», - заключил глава МВД.

При этом министр напомнил, что во Франции в последнее время участились антирелигиозные акты в отношении разных конфессий.

Собор святых Петра и Павла в Нанте, строительство которого началось в XV веке и продолжалось 457 лет — одна из крупнейших готических церквей во Франции.

Пожар начался около 8 часов утра по местному времени накануне, 18 июля. Огонь полностью уничтожил орган XVII века. Также пострадали витражи. Епархия Нанта показала обгоревший собор.

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Комментарии (1)

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