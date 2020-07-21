Захватчик отпустил троих заложников из автобуса в Луцке после того, как президент Украины посоветовал всем фильм «Земляне»
Троих заложников в результате переговоров удалось освободить из автобуса в Луцке, который захватил 44-летний Максим Кривош (сам называет себя Плохим).
«[Евгений] Коваль (замглавы Нацполиции) забрал трех заложников», - написал в Twitter вечером 21 июля глава МВД Украины Арсен Аваков.
Коваль забрал трех заложников pic.twitter.com/t0WA6OLEbi— Arsen Avakov (@AvakovArsen) July 21, 2020
Владимир Зеленский записал видео, в котором посоветовал всем смотреть фильм «Земляне», как и требовал захватчик.
По данным заместителя министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, освобожденные - «пожилая женщина, подросток и молодая беременная девушка». Также в автобусе находится раненный в ногу мужчина, рану перевязали, его жизни ничто не угрожает. Всего в заложниках остаются 10 человек, рассказал Геращенко в эфире телеканала «112 Украина».
Ранее МВД страны сообщило, что взрывотехники обезвредили одну гранату, которую выбросил злоумышленник.
Напомним, захват заложников в Луцке произошел утром 21 июля. По информации украинского МВД, захватчиком является гражданин Украины — уроженец России Максим Кривош (в соцсетях себя называет Плохим). Он 10 лет провел в исправительных учреждениях за совершение ряда тяжких преступлений, среди которых разбой, мошенничество, вымогательство, бандитизм и другие.
Следователи СБУ по факту захвата заложников возбудили уголовное дело по статье «террористический акт». Людей в автобусе удерживают уже около десяти часов.