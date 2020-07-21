Защитник «Спартака» Ещенко дисквалифицирован на три матча за майку с ребусом, которую он показал после матча с «Зенитом»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) вынес решение в отношении защитника московского «Спартака» Андрея Ещенко. Как сообщает «Чемпионат.сом», во вторник, 21 июля, майку, которую он показал после окончания полуфинальной игры против «Зенита» (1:2) оценили в три матча дисквалификации.



«По результатам матча 1/2 финала Кубка России «Зенит» – «Спартак» футболист «Спартака» Андрей Ещенко был дисквалифицирован на три матча Кубка России и оштрафован на 50 000 рублей за оскорбительное поведение в отношении лиц, которые не являются официальными лицами матча, выраженное в демонстрации после игры майки с оскорбительным содержанием», — заявил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

