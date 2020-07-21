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21.07.2020 20:29
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В Буграх двух человек убило током. Они перетаскивали строительные леса под проводами

Под Петербургом 21 июля два человека случайно погибли от удара током. Металлические леса зацепили провода под напряжением в 10 киловольт.

Как стало известно «Фонтанке», в шесть часов вечера у автосервиса в Гаражном проезде поселка Бугры нашли тела двух мужчин. У одного обгорело лицо. Рядом с ними стояли строительные леса. Медики констатировали смерть пострадавших.

В компании «Россети Ленэнерго» гибель двух человек подтвердили.

«При попытке перемещения под линией 10 киловольт металлических лесов под напряжение попали двое сторонних лиц», - уточнили в пресс-службе компании.

© Фонтанка.Ру

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