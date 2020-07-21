Норвежка и швед поженились в лесу на границе двух стран. Жениха и невесту разделил COVID-19
Скандинавская пара из-за невозможности воссоединиться из-за строгих ограничений между их странами устроила церемонию бракосочетания прямо на границе Швеции и Норвегии.
Как молодожёны рассказали 21 июля BBC, они не могли ждать снятия антикоронавирусных мер и решили не менять дату свадьбы. Въезд в Норвегию из Швеции в связи эпидемиологической ситуацией сейчас запрещён. Поэтому пара обменялась клятвами посреди леса на юго-востоке Норвегии, в районе Холебекк. Жених Александр Клерн и невеста Камилла Ойорд стояли по обе стороны границы, разделенные белой лентой.
Nordic couple gets married in border ceremony💕💕 https://t.co/2BEauXkSFL— Jaci (@Jasnita) July 21, 2020
За церемонией, которая прошла ещё 11 июля, следили не только гости, которые с энтузиазмом и серьёзностью восприняли шутливую идею провести свадьбу таким образом, но и двое полицейских, наблюдавших, чтобы всё прошло без нарушений. Впрочем, стражи порядка перед этим вежливо попросили разрешения на присутствие.