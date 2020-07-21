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21.07.2020 19:50
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Всепрощение рядового Орлова. Отправивший бойца в трёхнедельную кому командир приговорён условно

В Петербурге вынесли приговор военнослужащему из Лебяги Никите Чербу. Мягкому наказанию поспособствовал рядовой, получивший от офицера сокрушительный удар.

Как сообщила «Фонтанке» мать пострадавшего Ольга Орлова, 21 июля 224-й гарнизонный военный суд признал Чербу виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия с тяжкими последствиями.

Санкции части 3 статьи 286 предусматривают до десяти лет лишения свободы. Чербу получил два года условно. По словам матери, менять казарму на колонию ему не пришлось благодаря, в том числе, снисходительности её сына Влада: молодой человек назвал покалечившего его командира братом, простил и попросил обойтись без сурового наказания.

«Фонтанка» рассказывала о случившемся в воинской части 3526 в областном посёлке Лебяжье, откуда в сентябре прошлого года с травмой головы госпитализировали 20-летнего Владислава Орлова. Командование части настаивало, что травму рядовой получил во время обучающего боя. Со слов сослуживцев, спаррингу предшествовал конфликт молодого человека и замкомандира роты.

Рядовой три недели провёл в коме, сменил несколько больниц и получил на память титановую пластину. Дело возбуждалось по части 1 статьи 111 УК - «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека». До суда оно дошло с иной квалификацией.

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