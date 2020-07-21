Смольный направит миссионеров в Якутию

Комитет по делам Арктики в 11-й раз выбрал подрядчика для популяризации вечной мерзлоты. 2,5 млн бюджетных рублей будут потрачены на деловую миссию Петербурга в Якутии. Остальные 14 контрактов комитета предназначены на поддержание самих себя. В 2020–2022 годы арктическое ведомство Смольного обойдется налогоплательщикам почти в полмиллиарда.

«Оказание услуг по организации и сопровождению мероприятий, проводимых Санкт-Петербургом в регионах Арктической зоны Российской Федерации», — так или примерно так называются все государственные контракты, которые за два года существования провел петербургский комитет по делам Арктики. Варианты: «организация экспозиции», «оказание услуг по комплексному исследованию», «подготовка и издание информационно-презентационных материалов». В реальной жизни это стенды, брошюры, фуршеты.

Окончанием подачи заявок на очередное «оказание услуг» сайт госзакупок порадовал 20 июля. 2,5 млн рублей предстоит потратить в Якутске или, в крайнем случае, на территории Республики Саха (Якутия). То, что придется делать там победителю конкурса, называется «Деловой миссией» — с большой буквы. Из проекта контракта видно, что «Деловая миссия» — это: «Обзор социально-экономического развития Республики Саха (Якутия), анализ функционирования сферы науки и образования Санкт-Петербурга и Республики Саха (Якутия) в области изучения и освоения Арктики, а также развития Арктической зоны Российской Федерации … предложения по взаимодействию и сотрудничеству профильных научных учреждений и организаций … деятельность которых может быть интегрирована в вопросы изучения и освоения Арктики … Санкт-Петербурга и Республики Саха (Якутия) и информация о способах интеграции организаций и их кооперации с иными организациями, действующими в реальном секторе экономики…» Это 11-й подобный государственный контракт, в котором комитет по делам Арктики заказчик, а общая сумма потраченных на такие обзоры и анализы средств — 61 млн рублей. Для сравнения: за весь период существования (комитет основан в 2018 году) он реализовал 25 контрактов, 14 из которых представляли собой закупки для самих себя. Особенно популярны бумага для офисной техники и картриджи. Затраты на эту категорию контрактов составили почти 5,5 млн рублей — на каждые 10 рублей, предназначенных для различного вида «популяризации», приходится 1 рубль на самих себя.

В комитете работают около 40 человек. В Законе «О бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» комитету по делам Арктики выделено почти 460 млн рублей, около 330 млн из которых располагаются в строке, посвященной содержанию самого себя. «Расходы на информационное освещение деятельности органов государственной власти Санкт- Петербурга» и «Расходы на реализацию комплекса мер по развитию научно-исследовательских, культурных, социально-экономических, экологических и других связей Санкт-Петербурга с регионами Арктической зоны Российской Федерации» составляют примерно 15 и 110 млн рублей, соответственно. Самый молодой комитет Смольного тратит 1 рубль на всевозможное «оказание услуг по организации и сопровождению мероприятий» после того, как 3 рубля потратит на самого себя. Сведения об официальном победителе конкурса, результаты приема заявок на который появились на сайте госзакупок 20 июля, пока не опубликованы. Судя по конкурсной документации, слетать в Якутию для проведения «Деловой миссии» пожелали 8 компаний. Самое большое количество баллов по критерию «Квалификация участника закупки» набрало ООО «Профмедиагрупп».