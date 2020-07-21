«Фонтанка» вычислила Сукачева на концерте ко Дню ВМФ, но не угадала Чигракова

Как сообщает комитет по культуре 21 июля, музыкальный праздник 26 июля пройдет в телевизионном и онлайн-формате. В частности, в программе «Под Андреевским флагом» примут участие ведущие музыкальные коллективы Военных сил России: Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова, Ансамбль песни и пляски Западного военного округа, Центральный концертный образцовый оркестр им. Н.А. Римского-Корсакова ВМФ России.

Хедлайнером концерта на Дворцовой площади в День ВМФ станет Гарик Сукачев. Знаменитого «Чижа» в техзадании рассмотреть было сложнее.

«Во второй части концертного марафона поздравительную вахту в честь Дня ВМФ России примут российские рок-музыканты, — говорится в сообщении. — Программу суперхитов представят Сергей Чиграков и группа «Чиж и Ко». В финале марафона выступит флагман российского рока, артист, композитор и музыкант Гарик Сукачев».

Напомним, ранее в техзадании 30-миллионного контракта на концерт Смольный расписал подробные технико-тактические характеристики необходимых рок-звезд. Под брендом «советский и российский рок-музыкант, поэт, композитор, киноактёр, режиссёр театра и кино, сценарист, телеведущий, лидер нескольких культовых рок-групп, с опытом творческой деятельности не менее 40 лет, резидент Московской рок-лаборатории, участник концертов и проектов патриотической направленности, в том числе посвященных тематике Вооруженных сил Российской Федерации, записавший не менее 25 альбомов — как сольных, так и в составе различных групп» «Фонтанка» узнала Гарика Сукачева.