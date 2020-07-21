Заложникам в Луцке передал воду замглавы Национальной полиции. СМИ писали, что он помог Зеленскому помириться с Кадыровым
Мужчина, захвативший заложников в украинском Луцке, разрешил передать им воду. Об этом 21 июля сообщает Страна.ua со ссылкой на советника главы МВД Украины Антона Геращенко.
По его словам, воду передавал первый заместитель Национальной полиции Евгений Коваль. Украинские СМИ ранее писали, что именно он якобы участвовал в переговорах между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Чечни Рамзаном Кадыровым и помог уладить конфликт между ними.
Следователи СБУ по факту захвата заложников возбудили уголовное дело по статье «террористический акт». Людей в автобусе удерживают уже более восьми часов. Захватчик, Максим Кривош (сам называет себя Плохим), требует, чтобы Зеленский записал обращение с призывом посмотреть фильм «Земляне», посвященный зоозащите.
Напомним, захват заложников в Луцке произошел утром 21 июля. По информации украинского МВД, захватчиком является гражданин Украины — уроженец России Максим Кривош (в соцсетях себя называет Плохим). Он 10 лет провел в исправительных учреждениях за совершение ряда тяжких преступлений, среди которых разбой, мошенничество, вымогательство, бандитизм и другие.