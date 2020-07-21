Репетицию Главного военно-морского парада перенесли на пятницу. Автомобилистам придётся терпеть неудобства
Главная репетиция парада в честь Дня военно-морского флота переносится с четверга, 23 июля, на пятницу, 24 июля. Об этом 21 июля сообщает пресс-служба Смольного.
В последний рабочий день недели разведут Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский мосты — с 18.00 до 21.00. А 26 июля, непосредственно в День ВМФ, эти переправы будут закрыты для проезда с 10.30 до 12.15.
Также в ночь на 25 и 27 июля плановая разводка этих четырёх мостов будет продлена до 06.00, предупреждают горожан.
Более того, вполне вероятно, что проехать по ним будет невозможно за 15 минут до и 15 минут после установленного для разводки времени.
Перекроют также центр и набережные Петербурга:
- 24 июля с 17.00 до 22.00 и с 22.00 25 июля до 14.00 26 июля по Английской наб. от Сенатской пл. до Благовещенского моста, Дворцовой наб. от Дворцового моста до Троицкого моста, Сенатской пл., Дворцовому проезду, Невскому пр. в направлении от Малой Морской ул. к Адмиралтейскому пр., Университетской наб., Биржевой пл., Биржевому проезду вдоль д. 2 по Биржевой пл., 1-й и Кадетской линиям от Университетской наб. до Большого пр. В.О., Мраморному пер., Дворцовому мосту;
- 24 июля с 17.00 до 22.00 и 26 июля с 08.00 до 14.00 по наб. Лейтенанта Шмидта от 8–9-й линий В.О. до Благовещенского моста, Дворцовой наб. от Троицкого моста до наб. Кутузова, наб. Кутузова, Литейному пр. в направлении от Шпалерной ул. к Воскресенской наб., съезду с Воскресенской наб. на Литейный мост, съездам с Пироговской наб. на Литейный мост, Благовещенскому мосту, Троицкому мосту, Литейному мосту.
Движение транспорта уже прекращено по Адмиралтейской набережной, Адмиралтейскому проезду, крайней правой полосе Университетской набережной напротив д. 5, Галерной улице и крайней левой полосе Таможенного переулка в направлении к Университетской набережной.
Перекрытия в Кронштадте будут действовать в день проведения парада.
- 26 июля с 07:00 до 17:00 будет запрещён проезд по дамбе в обоих направлениях. Проезд по участку КАД разрешат только жителям Кронштадта, и то исключительно по пропускам, а также аккредитованному транспорту, городскому пассажирскому транспорту и транспорту экстренных служб (скорая помощь, МЧС, МВД, МО, Росгвардии, ФСО и пр.).
- 26 июля с 07.00 до 24.00 будет прекращено движение по Макаровской ул., ул. Карла Маркса от Макаровской ул. до ул. Мартынова, пр. Ленина от Макаровской ул. до ул. Мартынова, Красной ул. от Петровской ул. до Макаровской ул., Коммунистической ул. от Петровской ул. до Макаровской ул. и ограничено (путем установки дорожных знаков 4.1.3 «Движение налево») — на ул. Комсомола перед пересечением с Петровской ул. и на ул. Аммермана перед пересечением с Петровской ул.
Также с 00.00 24 июля до 24.00 26 июля по ул. Карла Маркса и Макаровской ул. будет введён запрет остановки транспортных средств.
В дни репетиций и Главного парада в честь Дня ВМФ планируются изменения в работе общественного транспорта: 24 июля с 16:30 до 20:30, с 22:00 25 июля до 14:00 26 июля поменяют маршруты автобусы № 6, 7, 10, 24, 46, 47, 49, 100, 191, троллейбусы № 1, 3, 7, 8, 10, 11 и трамвай № 3.
Чтобы компенсировать ограничения, бесплатным сделают проезд по Западному скоростному диаметру (за исключением участка КАД (Север) – Белоостров и в обратном направлении) 24 июля с 16:30 до 22:30 и 26 июля с 07:30 до 14:30.