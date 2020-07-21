Репетицию Главного военно-морского парада перенесли на пятницу. Автомобилистам придётся терпеть неудобства

Главная репетиция парада в честь Дня военно-морского флота переносится с четверга, 23 июля, на пятницу, 24 июля. Об этом 21 июля сообщает пресс-служба Смольного.

В последний рабочий день недели разведут Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский мосты — с 18.00 до 21.00. А 26 июля, непосредственно в День ВМФ, эти переправы будут закрыты для проезда с 10.30 до 12.15.

Также в ночь на 25 и 27 июля плановая разводка этих четырёх мостов будет продлена до 06.00, предупреждают горожан.

Более того, вполне вероятно, что проехать по ним будет невозможно за 15 минут до и 15 минут после установленного для разводки времени.