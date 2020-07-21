Дороги Петербурга вечером 21 июля оказались загружены на 7 баллов. Обычно в это время дня по вторникам пробки на 1 балл меньше, отмечают аналитики «Яндекс.Пробок».



Неожиданно плотно, на 8 баллов, в седьмом часу вечера оказались загружены Приморский проспект и участок Коломяжский проспект — Парашютная улица. На первом движение на 7 баллов плотнее обычного, на втором — на 5 баллов. На Парашютной движение ограничено из-за работ по прокладке инженерных сетей, а также пользователи «Яндекс.Пробок» сообщают о нескольких ДТП.