На дорогах Петербурга плотнее обычного. Съезд с КАД на Софийскую перекрыло сложившейся фурой
Дороги Петербурга вечером 21 июля оказались загружены на 7 баллов. Обычно в это время дня по вторникам пробки на 1 балл меньше, отмечают аналитики «Яндекс.Пробок».
Неожиданно плотно, на 8 баллов, в седьмом часу вечера оказались загружены Приморский проспект и участок Коломяжский проспект — Парашютная улица. На первом движение на 7 баллов плотнее обычного, на втором — на 5 баллов. На Парашютной движение ограничено из-за работ по прокладке инженерных сетей, а также пользователи «Яндекс.Пробок» сообщают о нескольких ДТП.
Также в 18:24 необычно сложная пробка собралась на Приморском шоссе. Затор растянулся на 4,2 километра — от Яхтенной улицы до торгового центра.
Движение на КАД помимо дорожных работ тоже затруднило ДТП. Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на съезде с внутреннего кольца КАД на Софийскую улицу сложило фуру. В итоге съезд оказался полностью перегорожен, копится пробка.