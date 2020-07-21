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21.07.2020 18:54
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На дорогах Петербурга плотнее обычного. Съезд с КАД на Софийскую перекрыло сложившейся фурой

Дороги Петербурга вечером 21 июля оказались загружены на 7 баллов. Обычно в это время дня по вторникам пробки на 1 балл меньше, отмечают аналитики «Яндекс.Пробок».

Неожиданно плотно, на 8 баллов, в седьмом часу вечера оказались загружены Приморский проспект и участок Коломяжский проспект — Парашютная улица. На первом движение на 7 баллов плотнее обычного, на втором — на 5 баллов. На Парашютной движение ограничено из-за работ по прокладке инженерных сетей, а также пользователи «Яндекс.Пробок» сообщают о нескольких ДТП.

Также в 18:24 необычно сложная пробка собралась на Приморском шоссе. Затор растянулся на 4,2 километра — от Яхтенной улицы до торгового центра.

Движение на КАД помимо дорожных работ тоже затруднило ДТП. Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на съезде с внутреннего кольца КАД на Софийскую улицу сложило фуру. В итоге съезд оказался полностью перегорожен, копится пробка.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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