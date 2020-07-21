Госдума поддержала идею поддержки всего малого и среднего бизнеса, вне зависимости от отрасли

Нижняя палата парламента согласна с позицией Счетной палаты РФ о том, что нужно распространить меры господдержки на все субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП), которые уже работали на момент 1 марта, а не только на компании из пострадавших отраслей. Соответствующее постановление опубликовано Госдумой 21 июля.



В качестве аргумента приводится тот факт, что многие предприятия фактически пострадали от коронакризиса из-за падения экономики в целом, но при этом они не относятся к тем отраслям, которые могут претендовать на поддержку государства в сложившейся ситуации.