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21.07.2020 18:38
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Госдума поддержала идею поддержки всего малого и среднего бизнеса, вне зависимости от отрасли

Нижняя палата парламента согласна с позицией Счетной палаты РФ о том, что нужно распространить меры господдержки на все субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП), которые уже работали на момент 1 марта, а не только на компании из пострадавших отраслей. Соответствующее постановление опубликовано Госдумой 21 июля.

В качестве аргумента приводится тот факт, что многие предприятия фактически пострадали от коронакризиса из-за падения экономики в целом, но при этом они не относятся к тем отраслям, которые могут претендовать на поддержку государства в сложившейся ситуации.

В утвержденном правительством перечне на данный момент находится 12 сфер деятельности, которые больше других пострадали из-за пандемии COVID-19.

Ранее сообщалось, что Смольный расширил возможность предпринимателей получить освобождение от арендных платежей.

На какую помощь могут претендовать бизнес и граждане, пострадавшие от коронакризиса, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (1)

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Обсудите, конечно, почему нет. Но спустя 14 лет бизнес пришлось закрыть, боюсь много кому ваша «помощь» уже как цветы на могилу.
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