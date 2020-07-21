Коронавирус начал атаку на КХЛ. Теперь заразились семеро хоккеистов ЦСКА
Хоккейный клуб ЦСКА вслед за омским «Авангардом» признал проблему с массовым заболеванием коронавирусом в команде. Как заявили в пресс-службе армейцев во вторник, 21 июля, пока заболевание протекает бессимптомно.
«С момента возвращения хоккеистов ЦСКА из отпуска команда в полном составе еженедельно сдает тесты на коронавирус. Очередное тестирование во вторник, 21 июля, выявило коронавирус у семи игроков ЦСКА. Результаты таких тестов могут считаться подтвержденными только после обследования, которое должен провести Роспотребнадзор. В данный момент болезнь протекает бессимптомно, все спортсмены изолированы и находятся в тесном контакте с медицинским штабом клуба», — подчеркнули в ЦСКА.
Ранее «Авангард» заявил, что в команде положительные тесты на COVID-19 сдали 20 человек, среди которых хоккеисты и персонал. Отдельные случаи выявлены в череповецкой «Северстали», московском «Спартаке» и нижегородском «Торпедо».
Напомним, что чемпионат Континентальной хоккейной лиги был досрочно завершен в марте без объявления обладателя Кубка Гагарина. Ожидается, что новый сезон стартует 2 сентября.
Ранее многочисленные случаи заражения были выявлены во многих российских футбольных клубах. Из-за этого командам приходится переносить матчи, получать технические поражения за неявку или выставлять 17-летних игроков.