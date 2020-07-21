Коронавирус начал атаку на КХЛ. Теперь заразились семеро хоккеистов ЦСКА

Хоккейный клуб ЦСКА вслед за омским «Авангардом» признал проблему с массовым заболеванием коронавирусом в команде. Как заявили в пресс-службе армейцев во вторник, 21 июля, пока заболевание протекает бессимптомно.



«С момента возвращения хоккеистов ЦСКА из отпуска команда в полном составе еженедельно сдает тесты на коронавирус. Очередное тестирование во вторник, 21 июля, выявило коронавирус у семи игроков ЦСКА. Результаты таких тестов могут считаться подтвержденными только после обследования, которое должен провести Роспотребнадзор. В данный момент болезнь протекает бессимптомно, все спортсмены изолированы и находятся в тесном контакте с медицинским штабом клуба», — подчеркнули в ЦСКА.

