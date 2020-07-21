FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+23°C/Завтра: +16
71.96р82.39р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
21.07.2020 18:24
0
Печать

Коронавирус начал атаку на КХЛ. Теперь заразились семеро хоккеистов ЦСКА

Хоккейный клуб ЦСКА вслед за омским «Авангардом» признал проблему с массовым заболеванием коронавирусом в команде. Как заявили в пресс-службе армейцев во вторник, 21 июля, пока заболевание протекает бессимптомно.

«С момента возвращения хоккеистов ЦСКА из отпуска команда в полном составе еженедельно сдает тесты на коронавирус. Очередное тестирование во вторник, 21 июля, выявило коронавирус у семи игроков ЦСКА. Результаты таких тестов могут считаться подтвержденными только после обследования, которое должен провести Роспотребнадзор. В данный момент болезнь протекает бессимптомно, все спортсмены изолированы и находятся в тесном контакте с медицинским штабом клуба», — подчеркнули в ЦСКА.

Ранее «Авангард» заявил, что в команде положительные тесты на COVID-19 сдали 20 человек, среди которых хоккеисты и персонал. Отдельные случаи выявлены в череповецкой «Северстали», московском «Спартаке» и нижегородском «Торпедо».

Напомним, что чемпионат Континентальной хоккейной лиги был досрочно завершен в марте без объявления обладателя Кубка Гагарина. Ожидается, что новый сезон стартует 2 сентября.

Ранее многочисленные случаи заражения были выявлены во многих российских футбольных клубах. Из-за этого командам приходится переносить матчи, получать технические поражения за неявку или выставлять 17-летних игроков.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний