ГК «ПСК»: как девелопмент делает город умнее

Формирование умного города — задача не только госструктур, но и бизнеса: он быстро реагирует на запросы горожан и способен предлагать нетривиальные решения. На ковидные ограничения бизнес ответил ускоренной цифровизацией. В ГК «ПСК» перевели продажи в онлайн, сохранив полный цикл сделок и после окончания самоизоляции. Выбрать и забронировать квартиру, подписать документы и оформить ипотеку — всё это можно сделать, не выходя из дома.



Сами дома покупатели теперь оценивают более тщательно, особенно в бизнес-классе. В пандемию яснее проявилось преимущество клубных домов с их малым числом квартир на этаже, невысокой этажностью и закрытым внутренним пространством.



— Безопасность ощущаешь прежде всего в собственном доме, который на несколько месяцев для миллионов человек превратился и в офис, и в место отдыха. Когда у тебя 4–5 квартир на этаже и всего 7 или 10 этажей, чувствуешь себя спокойней. Такая комфортная среда личного проживания и формирует в итоге умный квартал, затем умный район и в итоге умный город, — говорит директор департамента развития ГК «ПСК» Сергей Мохнарь.



Пространство самих квартир также продумано во всех проектах ГК «ПСК» с позиции экологии проживания. В ЖК Nobelius в Нобелевском городке и ЖК «Новый Невский» на Тележной улице предусмотрены окна в пол. Большая площадь остекления наполняет квартиру воздухом и светом, создавая ощущение свободы. Помимо этого, во всех проектах бизнес-класса ГК «ПСК» на верхних этажах размещаются террасы — фактически своё мини-общественное пространство, где могут быть и зимний сад, и место для ужинов и занятия спортом. В ЖК Nobelius и «Новом Невском» предусмотрены также зоны отдыха во дворе. А если захочется прогуляться среди деревьев — рядом с комплексами есть сады и парки.



Таким образом, развивая среду отдельно взятого места, девелопмент вносит свой вклад в создание умного города, где каждому будет комфортно жить.



О комфортных проектах ГК «ПСК» расскажут менеджеры по телефону (812) 640–38–38. Консультации проводятся как в офисе, так и в режиме онлайн через мессенджеры и по видеосвязи. Подробная информация о всех проектах представлена на главном сайте компании.



Справка о компании «ПСК»



ЖК Нобелиус — застройщик ООО «Виктория», проектная декларация на сайте http://nobelius.house/documents/



ЖК «Новый Невский» — застройщик ООО «Тележная 32», проектная декларация на сайте https://newnevsky.ru/documents/

