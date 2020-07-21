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21.07.2020 18:10
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Госдума ужесточила наказание за продажу табака несовершеннолетним. Штрафы увеличатся максимум до 300 тыс. рублей

Госдума одобрила в третьем чтении поправки в КоАП РФ, которые многократно повышают штрафы за продажу табака детям, а также за торговлю насваем и снюсом. Об этом сообщается 21 июля на сайте нижней палаты парламента.

Так, штрафы для граждан за продажу сигарет детям составят от 20 до 40 тыс. рублей (ранее — от 3 до 5 тыс.). Юридическим лицам грозит еще более серьезное наказание: штраф 150–300 тыс. рублей (сейчас верхняя планка составляет 150 тысяч).

Наказание за торговлю снюсом и насваем увеличится для граждан до 15–20 тыс. рублей с нынешних 2–4 тыс. Юрлицам придется заплатить от 100 до 150 тыс. рублей вместо 40–60 тыс.

Напомним, осенью прошлого года в России произошли несколько случаев отравления школьников никотиновыми смесями. После этого власти заговорили о том, что необходимо ужесточение законодательства.

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