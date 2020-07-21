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21.07.2020 18:04
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«Такого всплеска COVID-19 уже не будет». ФМБА России предсказало «деградацию» коронавируса

Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства считает, что со временем коронавирус либо сойдет на уровень сезонного гриппа, либо деградирует до обычного ОРВИ.

«Такого всплеска, как было этой зимой и весной, летом, такого уже не будет, конечно. Мы переболеем, и он перезаточится, и, в конце концов, мы друг с другом сживемся», — цитирует 21 июля заявление Владимира Никифорова агентство «Москва».

По его словам, COVID-19 пришел надолго, однако со временем вирус видоизменится. «У него есть два пути: либо он деградирует до обычного сезонного ОРВИ, либо он приобретет характер сезонного гриппа, то есть будет приходить осенью, вызывать в общем довольно серьезное заболевание и к лету уходить», — уверен инфекционист.

С начала пандемии в России выявили уже 783 328 случаев коронавируса.

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