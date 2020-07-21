Законопроект о налоговом маневре в IT-отрасли прошел первое чтение

Во вторник, 21 июля, законопроект о снижении ставки налога на прибыль и по взносам во внебюджетные фонды с 2021 года для IT-компаний был одобрен парламентом в первом чтении, сообщается на официальном ресурсе парламента. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, налог на прибыль сократится для технологических компаний на 17%, а налог на взносы в фонды — почти вдвое.

Налоговый маневр позволит IT-компаниям платить налог на прибыль по ставке 3% вместо 20% и налог на взносы в фонды — в размере 7,6% вместо 14%. В Пенсионный фонд, согласно новому законопроекту, будет отчисляться 6%, взносы по социальному страхованию будут облагаться налогом 1,5%, и 0,1% будет поступать от информационно-технологических компаний в ОМС. Новая льгота начнет действовать с 1 января нового года и будет бессрочной, а также позволит высвободить десятки миллиардов рублей на развитие отечественного IT, отмечает Володин.