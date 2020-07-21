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21.07.2020 17:43
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Госдума одобрила в первом чтении законопроект об удалённой работе. В нём пропишут и режим отдыха

В первом чтении Государственной думой 21 июля принят законопроект об удалённой работе, который регулирует дистанционные трудовые отношения и, в том числе, даёт право работнику не выходить на связь вне рабочего времени.

В первую очередь поправки сократят список причин для увольнения. Если сейчас это можно сделать из-за отсутствия достаточного объема работы, производственной необходимости, нецелесообразности дальнейшего сотрудничества или просто решения работодателя о расторжении договора, то в случае принятия законопроекта дистанционного работника смогут уволить только исходя из оснований, прописанных в Трудовом кодексе.

Ко второму чтению планируется подкорректировать содержание поправок. Законотворцы перечислят основания для перевода на «удалёнку» и пропишут моменты, связанные с необходимым для работы оборудованием, режимом и временем отдыха. Торопиться с доработкой не будут — на подготовку дано 60 дней, что вдвое больше обычного.

На разработку поправок повлияла пандемия коронавируса. Как заметил глава рабочей группы по этому законопроекту замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, в период пандемии на «удалёнке» трудились 6 млн сотрудников.

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Комментарии (1)

Okmita
Отлично. А то работодатели думают, что если работаешь дома, то должен быть доступен без обеда, сна и выходных.
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