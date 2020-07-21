Госдума одобрила в первом чтении законопроект об удалённой работе. В нём пропишут и режим отдыха

В первом чтении Государственной думой 21 июля принят законопроект об удалённой работе, который регулирует дистанционные трудовые отношения и, в том числе, даёт право работнику не выходить на связь вне рабочего времени.

В первую очередь поправки сократят список причин для увольнения. Если сейчас это можно сделать из-за отсутствия достаточного объема работы, производственной необходимости, нецелесообразности дальнейшего сотрудничества или просто решения работодателя о расторжении договора, то в случае принятия законопроекта дистанционного работника смогут уволить только исходя из оснований, прописанных в Трудовом кодексе.