Госдума одобрила в первом чтении законопроект об удалённой работе. В нём пропишут и режим отдыха
В первом чтении Государственной думой 21 июля принят законопроект об удалённой работе, который регулирует дистанционные трудовые отношения и, в том числе, даёт право работнику не выходить на связь вне рабочего времени.
В первую очередь поправки сократят список причин для увольнения. Если сейчас это можно сделать из-за отсутствия достаточного объема работы, производственной необходимости, нецелесообразности дальнейшего сотрудничества или просто решения работодателя о расторжении договора, то в случае принятия законопроекта дистанционного работника смогут уволить только исходя из оснований, прописанных в Трудовом кодексе.
Ко второму чтению планируется подкорректировать содержание поправок. Законотворцы перечислят основания для перевода на «удалёнку» и пропишут моменты, связанные с необходимым для работы оборудованием, режимом и временем отдыха. Торопиться с доработкой не будут — на подготовку дано 60 дней, что вдвое больше обычного.
На разработку поправок повлияла пандемия коронавируса. Как заметил глава рабочей группы по этому законопроекту замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, в период пандемии на «удалёнке» трудились 6 млн сотрудников.