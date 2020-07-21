Петербургские антимонопольщики заметили нарушение конкуренции в избирательном открытии торговых центров. Теперь думают, кого обвинить — Беглова или Елина

На основании их обращений и заявления частного музея «Гранд-макет Россия» антимонопольщики выявили признаки антиконкурентных действий власти. Теперь им предстоит в течение 30 дней принять процедурное решение по этому вопросу.

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Петербургу заметило признаки нарушения закона о защите конкуренции со стороны органов власти. Об этом представители УФАС сообщили на совещании 21 июля. В нем приняли участие представители городских торгово-развлекательных центров.

«Поступило заявление, там действительно есть признаки нарушения антимонопольного законодательства. Мы, посовещавшись с вами, посовещаемся между собой как профессионалы и будем думать, что с этим делать», — заявил руководитель УФАС Вадим Владимиров. Он задался вопросом: если возбуждать дело, то против кого — губернатора Петербурга Александра Беглова или вице-губернатора Евгения Елина?



«Предлагаю проконсультироваться с руководством Роспотребнадзора касаемо всех исследований возможных на проходимость, тех, что мы кратко коснулись, как неспециалисты... Мне кажется, все решения, в том числе и процессуальные, нужно обосновывать, в том числе, с учетом этой точки зрения», — сказал замглавы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Александр Ситов.



Представители торговых центров на заседании пытались понять логику смягчения ограничений: почему одним торговым центрам, таким как ДЛТ и Гостиный двор, власти частично разрешили работать, в то время как другие вынуждены простаивать. Также они ждали ответа на вопрос, почему расположенные в ТЦ фуд-корты считаются более опасными, чем рестораны, которым Смольный хочет разрешить работать в полную силу.

