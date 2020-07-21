Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» , на пересечении Парашютной улицы и проспекта Сизова столкнулись автомобили Volkswagen и Jeep. От удара внедорожник вылетел на тротуар, снес ограждение и перевернулся на крышу. У легковой, которая осталась на проезжей части, из-под капота шел дым.

ДТП с «перевертышем» затруднило движение в Приморском районе Петербурга днем 21 июля. Легковой автомобиль отправил внедорожник на тротуар.

По словам участника группы Хасана, из «Джипа» вытащили женщину. «На ней даже царапинки не было, если я не ошибаюсь», — добавляет он. Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, пострадавших в ДТП нет.

Момент ДТП попал на камеру. Судя по записи, «Фольксваген» ехал по Парашютной со стороны улицы Маршала Новикова, а «Джип» — по Сизова со стороны проспекта Королёва и выехал на перекресток уже на желтый сигнал. Машины встретились «нос к носу», легковую от удара закрутило, а внедорожник унесло на тротуар.

По данным «Фонтанки», перевернувшийся Jeep Grand Cherokee 2019 года выпуска зарегистрирован на петербургскую логистическую компанию.