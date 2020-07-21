FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+24°C/Завтра: +16
71.96р82.39р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
21.07.2020 17:28
10
Печать

Дымящийся Volkswagen и Jeep на крыше. Камера записала, как водители не поделили перекресток Парашютной и Сизова

ДТП с «перевертышем» затруднило движение в Приморском районе Петербурга днем 21 июля. Легковой автомобиль отправил внедорожник на тротуар.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на пересечении Парашютной улицы и проспекта Сизова столкнулись автомобили Volkswagen и Jeep. От удара внедорожник вылетел на тротуар, снес ограждение и перевернулся на крышу. У легковой, которая осталась на проезжей части, из-под капота шел дым.

По словам участника группы Хасана, из «Джипа» вытащили женщину. «На ней даже царапинки не было, если я не ошибаюсь», — добавляет он. Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, пострадавших в ДТП нет.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Момент ДТП попал на камеру. Судя по записи, «Фольксваген» ехал по Парашютной со стороны улицы Маршала Новикова, а «Джип» — по Сизова со стороны проспекта Королёва и выехал на перекресток уже на желтый сигнал. Машины встретились «нос к носу», легковую от удара закрутило, а внедорожник унесло на тротуар.

По данным «Фонтанки», перевернувшийся Jeep Grand Cherokee 2019 года выпуска зарегистрирован на петербургскую логистическую компанию.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (10)

Ref
Вернули бы советские правила- желтый запрещающий, пока трамвай на остановке с открытыми дверями -тоже стой, если свободны правые ряды- в левый не лезь Столько бы жизней спасли и железа...
261313531
Соска за рулём - это всегда пространство риска. Начерняка пялилась в мобилу. Да ещё и возможно спермотоксикоз. От излишних оральных вливаний.
hedgehog_
и пешику повезло. однозначно
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний