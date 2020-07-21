Не поручик Ржевский на «Ягуаре» вкатился в кронштадтский Летний сад. Автомобиль сына экс-чиновника Выборгского района пришлось эвакуировать
Серый Jaguar F-Pace 2018 года выпуска привлёк внимание гуляющих в Кронштадте днём 21 июля. Недешёвая машина сверкала на солнце, стоя там, где ей стоять вовсе не положено, — в Летнем саду у Морского Никольского собора. По всей видимости, водитель свернул в зелёную зону с Петровской улицы.
Как рассказал корреспонденту издания очевидец, на кроссовер быстро обратили внимание сотрудники правопорядка. Кронштадт вовсю готовится к Дню ВМФ и встрече Владимира Путина, поэтому подозрительное в глаза сразу бросается. Машину быстро погрузили на эвакуатор.
По данным «Фонтанки», в саду дерзко припарковался 27-летний петербуржец с выдающейся фамилией Ржевский. Он приходится сыном бывшему чиновнику администрации Выборгского района, занимавшемуся вопросами землепользования.