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21.07.2020 17:33
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Не поручик Ржевский на «Ягуаре» вкатился в кронштадтский Летний сад. Автомобиль сына экс-чиновника Выборгского района пришлось эвакуировать

Серый Jaguar F-Pace 2018 года выпуска привлёк внимание гуляющих в Кронштадте днём 21 июля. Недешёвая машина сверкала на солнце, стоя там, где ей стоять вовсе не положено, — в Летнем саду у Морского Никольского собора. По всей видимости, водитель свернул в зелёную зону с Петровской улицы.

Как рассказал корреспонденту издания очевидец, на кроссовер быстро обратили внимание сотрудники правопорядка. Кронштадт вовсю готовится к Дню ВМФ и встрече Владимира Путина, поэтому подозрительное в глаза сразу бросается. Машину быстро погрузили на эвакуатор.

автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»

По данным «Фонтанки», в саду дерзко припарковался 27-летний петербуржец с выдающейся фамилией Ржевский. Он приходится сыном бывшему чиновнику администрации Выборгского района, занимавшемуся вопросами землепользования.

автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»

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Комментарии (8)

SERGEY111
Если бы у меня папа был бы на такой же должности как у этого поца то я тоже бы припарковался как можно ближе к собственному Летнему Саду .
Mafioza
Надо быть совсем дурачком, чтобы в дни, когда город усердно готовится к параду с Путиным так нарочито нарушать.
lamer
Кто есть такая Муся? Телефончик не дадите? Так может хотели написать УЩЕМУСЯ теперь со следственными органами.
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