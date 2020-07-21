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21.07.2020 22:14
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Илон Маск показал сына, который не умеет держать ложку

Глава компании SpaceX и основатель Tesla Илон Маск на своей странице в Twitter 21 июля опубликовал фотографию с двухмесячным сыном, пишут СМИ.

Подпись он сделал на немецком языке: «Ребёнок ещё не может держать ложку». Пользователи «Твиттера» предполагают, что Маск выбрал немецкий, готовясь к скорому открытию завода Tesla в Берлине.

Илон Маск известен своим пристрастием к «Твиттеру» и общению на разных языках. Русский он осваивает понемногу. Сначала он оценил «самоходный инфаркт» из Ставрополя, потом шутил, а недавно в беседе с Роскосмосом «похвастался» буквой «ё» в фамилии «Королёв».

По данным СМИ, Маск с 2018 года встречается с канадской певицей Клэр Буше (Граймс). В январе 2020-го она подтвердила, что они с Маском ждут первенца. Ребёнок родился 4 мая 2020 года.

20 июля Илон Маск занял пятое место в рейтинге богатейших людей планеты, составленном Forbes.

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Комментарии (1)

zlopopik
Тут ведь важно, чтобы судьба сына не повторила в ближайшие годы судьбу ещё недостроенного завода. То есть лучше не отождествлять друг с другом некоторые вещи.
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