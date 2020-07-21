Жители курской деревни решили обратить внимание на свои проблемы необычным образом.



«Уважаемый Владимир Владимирович. Мы, жители деревни Кукуевка в Курской области, просим у вас помощи в разрешении проблем с застройкой нашего поселка», — так кукуевцы обратились к Владимиру Путину в опубликованном в Сети ролике.

Жители указывают, что не могут достроить дома и несколько лет зарегистрировать уже готовую недвижимость. По их словам, «поселок не развивается», так как в нем нет газификации и дорожной сети. Жители пожаловались и на недостаточное медицинское обслуживание.

