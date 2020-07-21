FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+24°C/Завтра: +16
71.96р82.39р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
21.07.2020 17:08
5
Печать

Из села Кукуевка. Курские селяне высадили картошкой обращение к Путину

Жители курской деревни решили обратить внимание на свои проблемы необычным образом.

«Уважаемый Владимир Владимирович. Мы, жители деревни Кукуевка в Курской области, просим у вас помощи в разрешении проблем с застройкой нашего поселка», — так кукуевцы обратились к Владимиру Путину в опубликованном в Сети ролике.

Жители указывают, что не могут достроить дома и несколько лет зарегистрировать уже готовую недвижимость. По их словам, «поселок не развивается», так как в нем нет газификации и дорожной сети. Жители пожаловались и на недостаточное медицинское обслуживание.

Кукуевцы высадили картошкой на поле огромную надпись «В.В. Путин. Помогите Кукуевке Курской области!», которую можно увидеть с высоты птичьего полета.

По словам жителей деревни, они решили таким обратиться к главе государства после того, как оказались в «правовом тупике».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (5)

Bakv
Без фото нещитово.
f0ntan
Все проблемы связаны этого села связаны с его названием. Я не знал проблем, которые прочел сейчас, но частушки слышал уже давно.
Петр Петров
Он актор происходящего, а они к нему за помощью обращаются!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний